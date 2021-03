Wien (ots) - Experte fordert Aufklärung statt Verbote - Maßnahmenempfehlung zur gesetzlichen Regulierung in Österreich und der gesamten EURauchen findet in unserer gesundheitsorientierten Gesellschaft immer weniger Akzeptanz. Manche Menschen aber können oder wollen nicht aufhören, Nikotin zu konsumieren. Erstmals gibt es heute auch in den Trafiken und dem zugehörigen Fachhandel - durch das immer größere Angebot an alternativen Nikotinzuliefersystemen - Hilfsmittel, die langjährige Raucherinnen und Raucher bei diesem Schritt unterstützen können. Diese disruptive Entwicklung bringt nun die politisch Verantwortlichen sowohl auf nationaler als auch auf europäischer Ebene unter Zugzwang. Europaweit wird an einer Neuregulierung gearbeitet.Viele internationale Expertinnen und Experten kritisieren, dass die derzeitigen Regelungen in vielen Ländern Europas nicht einheitlich sind, und den von ihnen empfohlenen "Tobacco-Harm-Reduction"-Ansatz nicht ausreichend berücksichtigen oder sogar ignorieren. Anstelle einer rigorosen Verbotspolitik fordern sie eine gezielte Aufklärung über Ersatzprodukte wie zum Beispiel E-Zigaretten, Tabakerhitzer und tabakfreie Nikotinbeutel sowie klare gesetzliche Zugangs- und Produktregelungen.Pressegespräch: Risikoreduktion durch alternative Nikotin-ProdukteIhr Gesprächspartner:Univ.-Doz. Dr. med. Ernest GromanWissenschaftlicher Leiter Nikotin InstitutArzt und Experte für Programme zur RaucherentwöhnungSeit mehr als 20 Jahren Organisation von Raucherentwöhnungsprogrammen in Zusammenarbeit mit den österreichischen SozialversicherungsträgernBitte um Anmeldung an wolfbauer-schinnerl@ewscom.atSie können Ihre Fragen an den Vortragenden im Rahmen der Veranstaltung online stellen.Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!Datum: 16.03.2021, 10:00 UhrOrt: Live-Stream, ÖsterreichUrl:http://events.streaming.at/nikotin-institut-20210316Pressekontakt:Nikotin InstitutExterne Pressestelle: Mag. Elisabeth Wolfbauer-Schinnerl, E.W.S.COMMobil: +43 676 6357 399, E-Mail: wolfbauer-schinnerl@ewscom.atOriginal-Content von: Nikotin Institut, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/66908/4853854