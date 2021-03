DJ PTA-News: S IMMO AG: Vorstandsteam neu strukturiert

Wien (pta047/03.03.2021/13:46) - Der Aufsichtsrat der S IMMO AG hat über die anstehende Nachfolge des derzeitigen CEO, Herrn Mag. Ernst Vejdovszky, Gründungsvater der Gesellschaft dessen Vorstandsmandat am 30.06.2021 auslaufen wird, entschieden und das Vorstandsteam der S IMMO neu aufgestellt:

Herr Dr. Bruno Ettenauer wird mit Wirkung zum 15.03.2021 für die Dauer von drei Jahren zum Vorstandsvorsitzenden (CEO) bestellt. Herr DI Herwig Teufelsdorfer wird für die Dauer von drei Jahren zum CIO (Chief Investment Officer) der Gesellschaft bestellt und das Vorstandsmandat spätestens Anfang des zweiten Quartals 2021 antreten. Das Mandat von Herr Mag. Friedrich Wachernig, MBA wird um weitere drei Jahre bis zum 30.06.2024 in der Funktion als COO (Chief Operation Officer) verlängert.

Mit der Neuaufstellung und Erweiterung des Vorstands ist es dem Aufsichtsrat gelungen, ein hervorragendes Vorstandsteam zu gewinnen, welches für die Aufgaben der Zukunft bestens gerüstet ist.

Der Aufsichtsrat der S IMMO AG kommentiert die Bestellung: "Wir bedanken uns bei Herrn Mag. Vejdovszky, dem Gründungsvater der Gesellschaft, für seine außerordentlichen Verdienste um die Gesellschaft. Er hat die S IMMO AG in über 30 Jahren Unternehmensgeschichte geprägt und ist für die Erfolge der vergangenen Jahre maßgeblich verantwortlich. Gleichzeitig freuen wir uns, die Herren Ettenauer und Teufelsdorfer für die Gesellschaft gewonnen zu haben. Herr Dr. Ettenauer ist ein etablierter und international anerkannter Profi sowohl im Immobilien- als auch am Kapitalmarkt, der mit seiner ausgewiesenen Expertise sicherlich zum weiteren Erfolgskurs der S IMMO beitragen wird. Mit Herrn DI Teufelsdorfer erweitern wir den Vorstand außerdem um wesentliche und zukunftsträchtige Kompetenzen insbesondere in den Bereichen Digitalisierung und Innovation. Wir freuen uns ebenso, dass wir auch das Know-how von Herrn Wachernig für weitere drei Jahre sichern und somit unserem Wunsch nach Kontinuität in der Gesellschaft Rechnung tragen können. Wir sind überzeugt davon, mit diesen Bestellungen die Konkurrenz- und Zukunftsfähigkeit der Gesellschaft für die nächsten Jahre gesichert zu haben und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem neuen Gremium."

Aussender: S IMMO AG

ISIN(s): AT0000652250 (Aktie)

