Die Nachhaltigkeitsfonds stehen vor gravierenden Veränderungen: am 10. März tritt die Offenlegungs-Verordnung in Kraft und am 1. Januar 2022 die EU-Taxonomie-Verordnung. Beide Vorschriften haben für die Fondsmanager zur Folge, dass sie zielgerichteter in Sachen Nachhaltigkeit agieren müssen, berichtet Acatis-Kapitalmarktstratege Stefan Riße im Gespräch mit wallstreet:online tv.