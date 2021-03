Während die Audio-Chat-App Clubhouse weiterhin nur für iOS verfügbar ist, hat Twitter sein Konkurrenz-Produkt Spaces nun auch für Android verfügbar gemacht. Es gibt allerdings Einschränkungen. Twitter Spaces ist eine ziemlich ungenierte Kopie des Konzepts der Clubhouse-App. Genau wie beim Vorbild, können Nutzer sich in Räumen, die bei Twitter eben Spaces heißen, treffen und dort in Gruppen miteinander sprechen. Spaces mit eingeschränkter Android-Funktionalität Ende 2020 hatte Twitter den neuen Dienst als private Beta unter iOS gestartet und seither in schneller Folge neue Betatester ...

