Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Grenzkontrollen zu Tschechien und Tirol wegen der dortigen Corona-Infektionslage werden nach einer Entscheidung von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) bis Mitte März verlängert. "Der Bundesinnenminister hat heute entschieden, dass die vorübergehenden Binnengrenzkontrollen an der Grenze zu Tschechien und auch an der Grenze zu Österreich mit dem Bundesland Tirol zunächst bis zum 17. März 2021 verlängert werden", sagte Innenministeriumssprecher Steve Alter bei einer Pressekonferenz.

Man sehe im Moment "eine noch verschlechterte Infektionslage in Tschechien und eine nach wie vor stabile, jedenfalls nicht verbesserte Infektionslage in Tirol". Das mache es erforderlich, die Maßnahmen zu verlängern. Zugleich befinde man sich in intensiven Gesprächen über Lösungen insbesondere mit Österreich. "Diese Gespräche laufen, aber die Verlängerungsentscheidung zunächst einmal getroffen", betonte Alter.

March 03, 2021 08:24 ET (13:24 GMT)

