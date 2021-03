Die Aktie von Ballard Power scheint die starke Korrektur der letzten drei Wochen überwunden zu haben. Nach einem enorm starken Wochenauftakt ist der Titel am gestrigen Dienstag aber erneut unter Druck geraten und schloss rund fünf Prozent im Minus. So sollten Trader jetzt vorgehen.Die Ballard-Power-Aktie verlor in den letzten drei Wochen rund 40 Prozent an Wert und fiel dabei bis knapp über die Unterstützung, die vom Dezember-Hoch bei 24,60 Dollar ausgeht. Seitdem konnte sich der Wert aber deutlich ...

