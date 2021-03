Genau 18.278 neue Elektro-Pkw wurden laut KBA im Februar in Deutschland neu zugelassen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat verzeichnete dieses Segment ein Plus von 124,2 Prozent. Der Marktanteil lag im vergangenen Monat bei 9,4 Prozent. Während die elektrifizierten Pkw gegenüber dem Vorjahresmonat allesamt ein Plus verzeichneten, ging der Gesamtmarkt abermals zurück - im Februar lag das Minus bei 19 ...

