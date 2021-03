An der Wall Street zählte die Aktie des chinesischen E-Autoherstellers NIO (ISIN: US62914V1061; WKN: A2N4PB) im Jahr 2020 und Anfang 2021 zu den absoluten Highflyern. Nachdem der Titel bedingt durch den Corona-Crash am 19. März 2020 bis auf 2,11 US-Dollar zurücksetze, bildete das Papier einen unglaublich steilen technischen Aufwärtstrend heraus, wobei die Notierung am 12. Januar 2021 bei 66,98 US-Dollar ihr bisheriges Allzeithoch erreichte. Seitdem hat der Anteilschein aber nun einen kurzfristigen Abwärtstrend herausgebildet, der sich ab Februar deutlich beschleunigte.Vollzog die Aktie am Dienstag vergangener Woche zeitglich mit der Tesla-Aktie eine massive Abwärtsbewegung, die von Gewinnmitnahmen ausgelöst wurde, so setzten gestern nach einer kurzen Zwischenerholung Abverkäufe aufgrund der Q4-Zahlen ein, die teilweise deutlich unter den recht euphorischen Erwartungen vieler Investoren lagen.

