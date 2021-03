Statt herkömmlicher Antriebsteile will der Autobauer Daimler an seinem Berliner Standort in Zukunft Software-Lösungen für seine globale Produktion testen und entwickeln. "Zudem werden in Berlin künftig auch Komponenten der E-Mobilität montiert", teilte der Konzern am Mittwoch mit. Geplant seien Investitionen in zweistelliger Millionenhöhe."Indem wir Berlin zu einem Kompetenzzentrum für Digitalisierung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...