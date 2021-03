Die steigenden Renditen sorgen weiter für Druck bei Gold und Silber. Am Nachmittag geht es sowohl für Gold (aktuell -1,6 Prozent) als auch für Silber (aktuell -2,6 Prozent) deutlich bergab. Dazu meldet Bloomberg den elften Tag in Folge mit Abflüssen aus den Gold-ETFs. Die längste Strecke seit der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten im Jahr 2016. Dennoch, ein Ex Managing Director von JP Morgan meldet sich zu Wort und sieht bei Silber eine gesunde Konsolidierung vor dem nächsten Anstieg.Jon Deane, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...