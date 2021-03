Darum gehts im Video: Viele Anleger sind nach dem Corona-Crash im Frühjahr 2020 bei Aktien, ETFs & Co eingestiegen - und haben seither fast nur Gewinne erlebt. Doch neben vielen Chancen gibt es an der Börse auch Risiken. Richy zeigt Dir vier Möglichkeiten auf, wie Du diese Risiken managen kannst. 00:00 - 1. Investitionssumme & Anlagehorizont festlegen 02:51 - 2. Breite Streuung 03:32 - 3. Ein- & Ausstiegszeitpunkt definieren 05:45 - 4. Depot absichern mit verbrieften Derivaten 08:04 - Stell' Richy Deine Frage zu Börse, Krypto & Co - Bitte beachte unsere rechtlichen Hinweise und die Angaben zu möglichen Interessenskonflikten: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/legal/disclaimer-video-und-textbeitraege/