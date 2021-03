Dem Arbeitsmarktservice (AMS) stehen für sein Frauenprogramm heuer 60,5 Mio. Euro zur Verfügung. Es sei dies ein Frauenförderbudget "in noch nicht da gewesenem Umfang", sagte Arbeitsminister Martin Kocher in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Frauenministerin Susanne Raab (beide ÖVP) am Mittwoch. Im Vorjahr hatte das AMS rund 55 Mio. Euro für Frauenförderung zur Verfügung, 2016 waren es erst 38 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...