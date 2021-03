DGAP-News: Cliq Digital AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

3. März 2021 CLIQ Digital AG: Einladung zur Telefonkonferenz anlässlich der Ergebniszahlen für das Rekordgeschäftsjahr 2020 CLIQ Digital AG (CLIQ.DE, ISIN: DE000A0HHJR3, WKN: A0HHJR), ein führendes Digital-Lifestyle-Unternehmen, das Verbrauchern weltweit Streaming-Entertainment-Dienste mit unbegrenztem Zugang zu Musik-, Hörbuch-, Sport- und Filminhalten anbietet, wird am Mittwoch, den 17. März 2021, die geprüften und endgültigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2020 präsentieren sowie den Geschäftsbericht 2020 veröffentlichen. Zur Telefonkonferenz werden der Geschäftsbericht, eine Corporate News und eine Folienpräsentation um 7:30 Uhr MEZ veröffentlicht unter https://cliqdigital.ag/investors. Ben Bos, Mitglied des Vorstands, wird die Finanzergebnisse von CLIQ Digital für das Geschäftsjahr 2020 sowie den Dividendenvorschlag und den Ausblick für das Geschäftsjahr 2021 im Rahmen einer Telefonkonferenz präsentieren. Diese Telefonkonferenz beginnt um 14:00 Uhr MEZ und wird in englischer Sprache stattfinden. Die Teilnehmer werden gebeten, sich über den folgenden Link zu registrieren (und erhalten im Anschluss personalisierte Zugangsdaten): https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_VbARpPKrQwq-_gwJZntoLg Ben Bos wird alle Fragen beantworten, die bis spätestens 60 Minuten vor der Telefonkonferenz per Email an investors@cliqdigital.com übermittelt wurden. Eine Aufzeichnung wird im Nachgang der Telefonkonferenz über https://cliqdigital.ag/investors/financials verfügbar sein. Finanzkalender 2021: Geschäftsbericht 2020 & Telefonkonferenz (14 Uhr) Mittwoch 17. März 2021 Hauptversammlung Donnerstag 29. April 2021 Quartalsmitteilung 1. Quartal 2021 & Telefonkonferenz Donnerstag 6. Mai 2021 Halbjahresfinanzbericht & Telefonkonferenz Donnerstag 3. August 2021 Quartalsmitteilung 3. Quartal 2021 & Telefonkonferenz Donnerstag 2. November 2021 Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an CLIQ Digital AG Investor Relations Sebastian McCoskrie | Michael Kriszun Mob.: +49 151 52043659 | +49 151 52207955 Email: s.mccoskrie@cliqdigital.com | m.kriszun@cliqdigital.com www.cliqdigital.ag/investors CROSS ALLIANCE communication GmbH (PR-Berater) Susan Hoffmeister Tel.: +49 89 125 09 03-33 Email: sh@crossalliance.de www.crossalliance.de Über CLIQ Digital: CLIQ Digital (www.cliqdigital.com) ist ein führendes Digital-Lifestyle-Unternehmen, das Verbrauchern weltweit Streaming-Unterhaltungsdienste mit unbegrenztem Zugang zu Musik, Hörbüchern, Spielen, Sport und Filminhalten anbietet. Das Unternehmen verfügt über langjährige und erfolgreiche Erfahrung als digitaler Marketing-Experte und bietet Nischenprodukte für den Massenmarkt zu wettbewerbsfähigen Preisen an. CLIQ Digital ist in über 30 Ländern tätig und beschäftigt 100 Mitarbeiter aus 29 verschiedenen Nationen (Stand: 31. Dezember 2020). Das Unternehmen ist ein wertvoller strategischer Geschäftspartner für Betreiber von Netzwerken, Content-Produzenten sowie für Publisher und Payment Service Provider. CLIQ Digital hat seinen Hauptsitz in Düsseldorf und Büros in Amsterdam, London, Paris, Barcelona und Tequesta, Florida. Das Unternehmen ist im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (ISIN DE000A0HHJR3) und Mitglied des MSCI World Micro Cap Index.

