Die robuste Entwicklung der Ölpreise spielt Energieriesen wie Gazprom natürlich in die Karten. Da es beim weltgrößten Gasproduzenten nun auch noch positive Neuigkeiten zu den Gasexporten gab, ist die freundliche Kursentwicklung in dieser Woche keine Überraschung. Zumal zwei bullishe Analystenstudien zusätzlich für Rückenwind sorgten. So stuft Anna Butko von Aton LLC den Rohstofftitel nach wie vor mit "Outperform" ein. Den fairen Wert der ADRs beziffert sie auf 7,20 Dollar (umgerechnet 5,98 Euro). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...