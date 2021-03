Der brasilianische Real klemmt derzeit einmal wieder zwischen Baum und Borke. Zum einen könnten ihn eine wirksame Strukturpolitik und eine angemessene Geldpolitik befähigen, seine Vorteile bei den "Terms of Trade' und dadurch mögliche Außenhandelsüberschüsse zu nutzen, was tendenziell zu einer Aufwertung führen würde.Gleichzeitig steht inmitten der nächsten Welle des Corona-Virus und einer inkonsistenten Politik von Präsident Bolsonaro sowohl in Bezug auf das Virus, aber auch vielen anderen Politikfeldern, was zu einem deutlich dezimierten Vertrauen in die politische Steuerung des Landes geführt hat.Und nun steigen zu allem Überfluss auch noch die Zinsen in den USA. Dies ist nicht einfach nur ein kleines Detail, sondern möglicherweise auch der Auslöser für das Deja-vu. Denn Brasilien ist mit seiner Kombination aus chronisch niedrigem Wachstum, steigender öffentlicher Verschuldung, einer relativ steilen Zinsstrukturkurve und relativ hohen Realzinsen eine Quelle von makroökonomischer Unsicherheit, welche sich in der Wirtschaftsgeschichte, auch in Brasilien, nur allzu oft über die Währungen aufgelöst hat.

Den vollständigen Artikel lesen ...