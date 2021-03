Während im letzten Jahr die Aktien die großen Gewinner waren, die davon profitieren, dass die Menschen zuhause bleiben mussten, könnte es in 2021 nun umgekehrt sein. Ein Unternehmen, dass aber von beiden Trends profitieren sollte wäre WW International, besser bekannt mit seiner alten Marke WeightWatchers. Einerseits gibt es eine strukturelle digitale Transformation, was bedeutet, dass ein Großteil der Umsätze inzwischen über digitale Kanäle erzielt werden, andererseits könnte es in 2021 zu einem Sondereffekt kommen, da die meisten Menschen etwas Fett angesetzt haben und sich nun im Sommer das wieder abtrainieren wollen. Auch wenn es viel Konkurrenz gibt, bleibt WW ein […] ...

