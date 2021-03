Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Viola Grebe blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft? Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise VW. Die Aktie hat zuletzt deutlich angezogen und das Bankhaus Metzler sieht für das Papier des Automobil-Herstellers noch weiteres Potenzial. Bei den Verkäufen steht Daimler auf dem 3. Platz. Zu Beginn der Woche wurde bereits über die Zusammenarbeit von Daimler und Volvo berichtet. Gemeinsam werden die Unternehmen an der Entwicklung von Brennstoffzellen-Antrieben für schwere Lastwagen arbeiten. Heute gab es zudem einen positiven Analystenkommentar der DZ Bank.