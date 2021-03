Die Shop Apotheke Europe NV (ISIN: NL0012044747), Betreiber einer e-pharmacy-Plattform - nach eigener Aussage viel mehr als eine reine Online-Apotheke -, brach letztes Jahr in neue Umsatzdimensionen vor. Und die Story ist erst am Anfang. In Venlo wurden die Kapazitäten bereits zukunftsfähig gemacht. Und jetzt gibt es die erwartet sehr guten Zahlen, die - fast selbstverständlich - die mehrmals erhöhten Prognosen nochmals toppen können. Während der deutschlandwiete Internet- und Versandhandel "nur" um 33,1 % in 2020 laut (Pressemitteilung 002, Statistisches Bundesamt 05.01.2021, zulegen konnte, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...