Videokonferenzen sind nur der erste Schritt. Microsoft will uns alle zu Hologrammen machen, die im virtuellen 3D-Raum miteinander interagieren können, etwa auf Messen oder in Besprechungen. Auf seiner Hausmesse Ignite 2021 hat Microsoft seine neue Mesh-Plattform vorgestellt. Dabei handelt es sich um eine Software auf der Azure-Cloud, die den Gedanken virtueller und erweiterter Realität von der Person aus denkt. Der Mensch als 3D-Hologramm Kern von Mesh ist eine 3D-Digitalisierung des Nutzers, der dann als Hologramm an unterschiedlichsten Veranstaltungen im virtuellen Raum ...

