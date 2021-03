Die Aktie des Münchner Versicherers Allianz hat sich in den letzten Wochen deutlich besser entwickelt als der DAX. Am Vormittag erreichte das DAX-Mitglied mit 209,20 Euro sogar den höchsten Stand seit 52 Wochen. Dabei gibt es aus dem Konzern nicht nur Positives zu vermelden. Die Allianz Deutschland AG rechnet in diesem Jahr mit weniger Gewinn als noch im Krisenjahr 2020.2020 erzielte Allianz Deutschland ein operative Ergebnis von 2,58 Milliarden Euro, was nahezu auf Vorjahresniveau lag. Die Sparten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...