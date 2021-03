(shareribs.com) New York 03.03.2021 - Der kanadische Cannabisproduzent Canopy Growth hat beginnt die Auslieferung von CBD-Getränken in den USA. Dort umfasst der Markt für funktionelle Getränke ein Volumen von 20 Mrd. USD. Der Markt für CBD-Produkte in den USA gilt als enorm wachstumsstark. Bereits jetzt soll das Volumen des Marktes bei 20 Mrd. USD liegen. Mit dem Aufkommen von Getränken mit CBD-Gehalt ...

