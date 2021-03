Die Cenit AG hat mit der Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen für einen versöhnlichen Abschluss 2020 gesorgt. Zwar hatten die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie für einen starken Umsatz- und Ergebnisrückgang gesorgt, das erreichte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) in Höhe von 3,5 Mio. Euro (Vorjahr: 9,2 Mio. Euro) lag jedoch oberhalb der Erwartungen. Zuvor wurde ein ... The post Cenit: "Mit Primepulse im regelmäßigen Austausch" appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...