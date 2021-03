(shareribs.com) Frankfurt / New York 03.03.2021 - Technologiewerte liegen am Mittwoch einmal mehr unter Druck, belastet von schwachen Arbeitsmarktdaten aus den USA. TecDAX und NASDAQ sacken ab. Der DAX rutscht am Nachmittag um 0,1 Prozent auf 14.027 Punkte ab, belastet von Delivery Hero, E.On, und Deutsche Wohnen. Continental, BMW und Volkswagen legen zu. Der MDAX verliert 1,0 Prozent auf 31.438 Punkte, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...