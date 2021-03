DJ XETRA-SCHLUSS/DAX behauptet nach Rekordhoch kleines Plus

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ging es am Mittwoch nach oben. Mit 14.197 Punkten notierte der DAX am Vormittag auf Allzeithoch. Vor allem das Plus bei den Automobilwerten wie VW und Continental beeindruckte. Am frühen Nachmittag setzten dann Gewinnmitnahmen ein. Vor allem steigende Zinsen am US-Anleihemarkt sorgten dafür, dass Risiko-Assets wie Aktien verkauft wurden. Der DAX schloss mit einem kleinen Plus von 0,3 Prozent bei 14.080 Punkten. Mit Spannung wird nun auf das Ergebnis des Corona-Gipfels gewartet. Börsianer hoffen, dass die Politik einen klaren Exit-Plan für die kommenden Wochen vorlegt. Weitere Erfolge der Impfkampagne sowie ein Hochfahren der Mobilität würden den Konsumstau entfesseln und ein Anspringen der Konjunktur auslösen. Hierauf wird an der Börse bereits seit Wochen gesetzt.

Analysten für VW optimistischer

Vor allem die Automobilwerte waren zur Wochenmitte gesucht, so legten VW um 4,7 Prozent auf 185,18 Euro zu, Continental um 5,4 und BMW um 4,9 Prozent. Vor allem zu den Wolfsburgern gab es jüngst positive Kommentare von Analysten, am Mittwoch hat die UBS das Kursziel kräftig auf 300 Euro hochgenommen. Die Analysten sehen VW mit dem Elektrofahrzeug ID.3 auf einem aussichtsreichen Weg. Es handele sich um die erste Markteinführung im Rahmen der neuen Plattform Modularer E-Baukasten, der viele weitere Markteinführungen folgen dürften. Die Technik setze einen Maßstab für andere Autohersteller. Erst am Vortag nannten die Kollegen von Metzler ein Kursziel von 225 Euro, nach einer Aufspaltung der Konzernstruktur könne der faire Wert sogar 400 Euro je Aktie betragen.

Gut kamen die Geschäftszahlen von Shop Apotheke an, nicht jedoch der Ausblick. Der Corona-Krisengewinner hat den Sprung in die Gewinnzone beim bereinigten EBITDA geschafft. Der Umsatz legte um über 38 Prozent im Jahr 2020 zu und soll im laufenden Jahr um weitere 20 Prozent steigen. Negativ wurde allerdings der Ausblick aufgenommen, hier hatten sich einige Marktteilnehmer mehr erhofft. Die Aktie gab um 6,3 Prozent nach.

Cancom notierten knapp 3 Prozent fester. Der IT-Dienstleister zog einen großen Auftrag vom öffentlichen Dienst an Land. Cancom selbst bewertet den Rahmenvertrag mit einem potenziellen Gesamtwert von bis zu 440 Millionen Euro positiv. Für die Aktie von Wacker ging es um 4,8 Prozent nach oben, hier lieferten steigende Preisen für Polysilicium den Impuls.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 14.080,03 +0,29% +2,63% DAX-Future 14.068,00 +0,19% +3,00% XDAX 14.072,97 +0,21% +2,95% MDAX 31.561,87 -0,63% +2,49% TecDAX 3.319,55 -1,34% +3,32% SDAX 15.301,82 -0,08% +3,64% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 173,90 -103 Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 12 18 0 4.123,6 84,8 63,3 MDAX 24 36 0 1.124,5 48,0 35,9 TecDAX 6 24 0 1.037,1 38,7 28,2 SDAX 32 33 5 252,1 11,5 9,5 ===

