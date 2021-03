"Mucosal, Innate, Adaptive and Trained Immunity Boosting of Beta-Glucans", wurde in Human Vaccines and Immunotherapeutics in Umlauf gebracht

Das vom AFO-202-Stamm der schwarzen Hefe Aureobasidium pullulans gebildete -Glucan ("Nichi Glucan"), das über alle wichtigen Signalwege immunstärkende Eigenschaften aufweist, wurde in klinischen Studien zur Validierung als Hilfsstoffhinsichtlich COVID-19 empfohlen (https://doi.org/10.1080/21645515.2021.1880210). Pathogene, die über den nasalen oder oralen Weg eindringen, werden über die mukosale Immunität und Antikörper im Speichel bekämpft und, sobald sie in den Körper gelangen, durch das angeborene und erworbene Immunsystem sowie die trainierte Immunität (TRIM). Nichi Glucan kann laut einem wissenschaftlichen Fachjournal, welches mit der Inetrnational Society of Vaccines zusammenarbeitet, in allen genannten Situationen vorteilhafte Wirkungen erzieln.

Nichi Glucan is reported to have potentials to act through all the four pathways of immune system viz., Mucosal immunity, Adaptive immunity, Innate immunity and Trained immunity. Research on novel beta-glucans is essential to help find ways to boost human immunity, keeping in mind the present Covid-19, mutating variants and future pandemics. (Graphic: Business Wire)