DJ Im Tui-AR sollen Jutta Dönges und Janina Kugel den Bund vertreten

FRANKFURT (Dow Jones)--Bei der nächsten Hauptversammlung der Tui AG sollen Jutta Dönges und Janina Kugel als Vertreter der Bundesregierung in den Aufsichtsrat des Reisekonzerns einziehen. Die Geschäftsführerin der Finanzagentur des Bundes, Dönges, und die Wirtschaftsmanagerin Janina Kugel, die unter anderem bis 2020 Vorstandsmitglied bei Siemens war, wurden zur Wahl in das Gremium auf der Hauptversammlung am 25. März nominiert. Damit setzt der Konzern die Vereinbarung mit dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) um, die im Rahmen des dritten Stabilisierungspakets für Tui getroffen wurde.

Tui hatte im Dezember eine weitere Finanzspritze in Höhe von 1,8 Milliarden Euro unter Beteiligung des Bundes erhalten. Das Hilfspaket umfasste unter anderem zwei stille Einlagen des WSF. Im Gegenzug sollten zwei vom WSF benannte Personen in den Aufsichtsrat einziehen.

Derweil scheidet der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende Peter Long mit dem regulären Ablauf seiner Amtszeit zum Ende der Hauptversammlung aus dem Aufsichtsrat aus, wie Tui weiter mitteilte. Und Angelika Gifford beendet ihre Tätigkeit in dem Gremium, weil sie ihre Mandate reduziert. Das hatte Gifford bereits im vergangenen Jahr AR-Chef Dieter Zetsche angekündigt.

Auch auf der Seite der Arbeitnehmervertreter gibt es zwei Neubesetzungen: Michael Pönipp hat das Gremium mit Beginn des passiven Abschnitts seiner Alterszeit bei der Tui Deutschland GmbH zu bereits Ende Februar verlassen. Und Dierk Hirschel scheidet mit Ablauf seiner regulären Amtszeit zum Ende der Hauptversammlung aus. Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden künftig von Tanja Viehl und Mark Muratovic im Aufsichtsrat vertreten.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/kla

(END) Dow Jones Newswires

March 03, 2021 12:05 ET (17:05 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.