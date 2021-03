Stuttgart (ots) - Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zu Thierse und die Kritikder SPDDer ehemalige Bundestagspräsident, das linke UrgesteinWolfgang Thierse, bietet der SPD-Führung seinen Austritt aus der Partei an.Ende Februar hatte er in einem Gastbeitrag in der "FAZ" Identitätspolitik undgendergerechte Sprache kritisiert - und steht dafür nun selbst in der Kritikvonseiten derer, die meinen, die Wahrheit für sich gepachtet zu haben.Seit wann ist die linke Gedankenwelt derart kleinkariert nurin Kategorien wie weiß und schwarz eingeteilt? Wo ist das Graue? Das Bunte? Woder Regenbogen? Die Linken vor 20, 30 Jahren hätten wohl nie eine derartverbohrte Moral an den Tag gelegt, wie es ihre Nachfolger tun. Das Schlimmeist: Erst durch diese Selbstzensur kann die neue Rechte an Debatten-Bodengewinnen.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstFrank SchwaiboldTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/39937/4854251