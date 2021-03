Neuer DAX-Rekord mit Ernüchterung nach den ADP-Daten. Die Auto-Aktien waren gefragt, Delivery Hero wurde eher gemieden - mehr im LS-X-Marktbericht. Tagesziel Rekordhoch erreicht Über der 14.000 notierten wir bereits am Montag. Gestern gab es noch einen Aufschlag und heute standen die Chancen am Morgen bereits bestens, das Allzeithoch neu zu definieren. Genau darüber sprachen wir mit unserem Händler in dieser Aufzeichnung: Mit Schwung begann der Mittwoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...