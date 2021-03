Am Mittwoch hat sich der zuletzt schwächer tendierende Bitcoin wieder gefangen und dabei die wichtige Marke von 50.000 US-Dollar geknackt. Das Rekordhoch liegt aber noch in weiter Ferne. Mitte Februar war der Bitcoin auf über 58.000 Dollar gestiegen. Die Überschreitung der Grenze von 60.000 Dollar galt als reine Formsache. Die Dinge entwickelten sich anders. Schneller, tiefer Fall zum Monatsende, Anstieg seit Monatsbeginn In einem aufsehenerregenden Sturz ging es innerhalb von sieben Tagen um 15.000 Dollar auf etwas unter 43.000 Dollar nach unten. Seit Märzbeginn steigt der ...

