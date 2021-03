In einem Patentstreit wurde der US-amerikanische Chip-Hersteller Intel von Geschworenen in Texas zur Zahlung in Höhe von etwa 2,2 Milliarden Dollar verurteilt. Patentstreit: Die Hintergründe Konkret ging es dabei um zwei Patente für Technologien aus der Halbleiterproduktion, die gemäß des Urteils von Dienstag verletzt wurden. Für eines wurden der Firma VLSI 1,5 Milliarden Dollar (1,24 Milliarden Euro) zugesprochen und für das zweite 675 Millionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...