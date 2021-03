Nachdem sich die Aufregung und Euphorie um die Impfstoffhersteller BioNtech (ISIN: US09075V1026), CureVac (ISIN: NL0015436031) und AstraZeneca (ISIN: GB0009895292) gelegt hat und die Kurse sich seit einigen Wochen in einer Seitwärtsbewegung befinden, entfacht nun ein deutsches Unternehmen einen neuen Hype im Pharmasektor. Die NanoRepro AG (ISIN: DE0006577109) aus Marburg entwickelt und produziert Nahrungsergänzungsmittel und Selbstdiagnostiksysteme für den häuslichen und klinischen Bereich. Die Produktpalette umfasst 25 Schnelltest für unterschiedliche Bereiche, unter anderem Fruchtbarkeitsnachweise, Lebensmittelunverträglichkeitstest, Allergietest und seit dem Herbst des letzten Jahres auch Corona-Schnelltests. Die Antigen-Schnelltests von NanoRepro waren die ersten, die in Deutschland auf dem Markt gebracht wurden. Der Test sollen innerhalb von 10 min. ein Ergebnis zeigen und das mit einer Laborgenauigkeit von 97 %. NanoRepro ist seit 2008 an der Börse gelistet und aus einen Spin-Off der TU München, der Phillips-Universität Marburg sowie des Helmholtzzentrums für experimentelle Genetik entstanden. Auch wenn das Unternehmen erst 17 Mitarbeiter beschäftigt, ist es an der Börse schon 173,6 Millionen Euro wert. Zuletzt wurde das Unternehmen vor allem in zahlreichen Telegramgruppen gepusht und der Kurs explodierte förmlich um 453 % innerhalb eines Monats.

Den vollständigen Artikel lesen ...