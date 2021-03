Die Aktie des Fahrdienstvermittler Lyft ist nach einer neuen Meldung am gestrigen Dienstag stark in den heutigen Handelstag gestartet. Inzwischen steht der Titel über zehn Prozent im Plus. Ausgelöst wurde der starke Kursprung nachdem bekannt wurde, dass der Verlust im ersten Quartal niedriger als erwartet ausfallen wird.Lyft erwartet seinen bereinigten EBITDA-Verlust im ersten Quartal auf 135 Millionen Dollar reduzieren zu können, wie am Dienstag aus einem Bericht der SEC bekannt wurde. Zuvor wurde ...

