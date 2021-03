DGAP-Ad-hoc: Uniper SE / Schlagwort(e): Prognose/Dividende

Uniper SE: Uniper schließt das Geschäftsjahr 2020 am oberen Ende der Ergebnisprognose ab und gibt Ausblick auf 2021



03.03.2021 / 20:37 CET/CEST

Uniper schließt das Geschäftsjahr 2020 mit einem bereinigten EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) von EUR 998 Mio. ab und liegt damit am oberen Ende der Prognose von EUR 800-1000 Mio. (Vorjahr: EUR 863 Mio.). Das bereinigte Nettoergebnis liegt bei EUR 774 Mio. und damit ebenfalls am oberen Ende der Prognose von EUR 600-800 Mio. (Vorjahr: EUR 614 Mio.). Entsprechend dem bereits kommunizierten Dividendenziel 2020 werden Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung vorschlagen, für das Geschäftsjahr 2020 eine Dividende von EUR 1,37 je Aktie auszuschütten. Dies entspricht einer Gesamtdividendenzahlung von EUR 501 Mio. Für das Geschäftsjahr 2021 erwartet Uniper unter der Annahme eines normalen Geschäftsverlaufs ein bereinigtes EBIT zwischen EUR 700 Mio. und 950 Mio. und ein bereinigtes Nettoergebnis zwischen EUR 550 Mio. und 750 Mio. Uniper wird die Dividendenpolitik für das Geschäftsjahr 2021 zu einem späteren Zeitpunkt kommunizieren. Die Gespräche über die Dividendenpolitik und den Zeitpunkt der Veröffentlichung der Dividendenpolitik mit dem Großaktionär Fortum dauern an. Die verwendeten Kennzahlen sind im Geschäftsbericht der Uniper SE erläutert. Der Geschäftsbericht der Uniper SE ist unter www.uniper.energy verfügbar.





Kontakt:

Mitteilende Person:
Dr. Patrick Wolff
General Counsel and Chief Compliance Officer

Kontakt für Investoren und Analysten:
Stefan Jost
Executive Vice President
Group Finance & Investor Relations
Uniper SE
Holzstraße 6
40221 Düsseldorf
Telefon +49 211 4579 8200
Telefax +49 211 4579 2022
E-Mail ir@uniper.energy

Pressekontakt:
Leif Erichsen
Senior Vice President
External Communication & Brand
Uniper SE
Holzstraße 6
40221 Düsseldorf
Telefon +49 211 4579 3570
Mobil +49 171 563 92 42
E-Mail press@uniper.energy

