DJ PTA-Adhoc: Panamax Aktiengesellschaft: Wechsel im Vorstand

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Frankfurt am Main (pta061/03.03.2021/20:35) - 3. März 2021: Frau Qiying Ju hat ihr Amt als Vorstand der Panamax AG mit Wirkung zum 3. März 2021 niedergelegt. Herr Alexander Kersting wurde vom Aufsichtsrat mit Wirkung zum 3. März 2021 zum Mitglied des Vorstands bestellt.

Alexander Kersting ist seit 1998 in den Bereichen M&A, Private Equity und Principal Investments tätig, zuletzt als Senior Investment Director bei der notierten Beteiligungsgesellschaft YOUNIQ AG verantwortlich für den Bereich Private Equity. Alexander Kersting wirkte in leitender Funktion bei IPO's und M&A-Transaktionen mit und verfügt über langjährige Erfahrung als Aufsichtsrat notierter und nicht notierter Unternehmen. Er studierte VWL und BWL an den Universitäten von Bonn und Köln und besitzt einen Masterabschluss in Banking und Finance.

Kontakt: Panamax AG Alexander Kersting Sebastian-Kneipp-Straße 41 60439 Frankfurt am Main Deutschland Tel.: +49 (0) 69 5050 64122 E-Mail: info@panamax-ag.com

(Ende)

Aussender: Panamax Aktiengesellschaft Adresse: Sebastian-Kneipp-Straße 41, 60439 Frankfurt am Main Land: Deutschland Ansprechpartner: John Liu Tel.: +49-69-505064122 E-Mail: info@panamax-ag.de Website: www.panamax-ag.com

ISIN(s): DE000A1R1C81 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin

