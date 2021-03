Autoaktien stützen heute den DAX. In ihnen spiegelt sich die Hoffnung auf eine schnelle Belebung der Wirtschaft. Kurz vor Handelsschluss liegt der Deutsche Aktienindex 12 Punkte im Minus, hält sich aber mit 14.032 Punkten über der psychologisch wichtigen Marke von 14.000 Punkten. In New York tendieren die Indizes uneinheitlich. Der Dow Jones Industrial legt aktuell 90 Punkte auf 31.482 Punkte zu, während der S&P 500 10,8 Punkte auf 3858,8 Punkte abgibt.Bei den Einzelwerten liegen im DAX heute die Automobilwerte weiter ganz vorne. Und auch Daimler (DE0007100000) kann nach seinen gestrigen Gewinnen weiter zulegen, wobei die Aktie im Tagesverlauf mit der Widerstandszone bei 69 Euro, welche vom März und April 2018 stammt, kämpft und diese zwischenzeitlich schon überwunden hatte. Sollte dies überzeugend gelingen, wäre der Weg bis zum Sechsjahreshoch vom Januar 2018 bei 76,48 Euro frei.

