DJ Uniper bei EBIT und Nettoergebnis 2020 am oberen Ende der Spanne

FRANKFURT (Dow Jones)--Uniper hat das Geschäftsjahr 2020 beim bereinigtem Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) sowie beim bereinigten Nettoergebnis am oberen Ende der Unternehmensprognose beendet. Wie das Energieversorgungsunternehmen mitteilte, lag das EBIT bei 998 Millionen Euro und damit am oberen Rand der Prognose von 800 Millionen bis 1 Milliarde Euro. Für das Nettoergebnis wurden 774 Millionen Euro vermeldet. Hier hatte die Spanne zwischen 600 und 800 Millionen Euro gelegen. Für das Geschäftsjahr 2020 will das Unternehmen zudem eine Dividende von 1,37 Euro je Aktie vorschlagen.

Für das Geschäftsjahr 2021 werde mit einem bereinigten EBIT zwischen 700 und 950 Millionen Euro gerechnet, beim bereinigten Nettoergebnis erwartet der Konzern 550 bis 750 Millionen Euro. Die detaillierten Zahlen wird Uniper am Donnerstagmorgen vorlegen.

