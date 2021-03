Am US-Anleihemarkt haben die Renditen am Mittwoch wieder deutlich angezogen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) fiel im Handelsverlauf um deutliche 0,46 Prozent auf 133,09 Punkte. Die Rendite stieg auf 1,47 Prozent. In der vergangenen Woche war die Rendite der Treasuries noch auf ein Einjahreshoch von rund 1,55 Prozent geklettert.Damit scheint sich das Auf und Ab der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...