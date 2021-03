NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat Renault auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Der französische Autobauer werde noch Jahre brauchen, um mit seinen operativen Margen das Niveau der Wettbewerber zu erreichen, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Fokus auf Hybrid-Elektrofahrzeuge könnte sich zudem als Problem erweisen, falls Verbrennungsmotoren verboten würden. Zudem fürchte er um Autohersteller, die auf den Massenmarkt fokussiert sind, falls große Technologiekonzerne auf den europäischen Automarkt streben sollten./ck/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2021 / 12:26 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2021 / 12:26 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000131906

