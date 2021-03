Nachdem Tesla-Gründer Elon Musk Anfang Februar via Twitter ankündigte, in seinem Unternehmen zukünftig Zahlungen mit der Kryptowährung Bitcoin (ISIN: CRYPT0000BTC) zuzulassen und obendrein seine Milliardeninvestition in die stets begehrte Kryptowährung bekannt wurde, erlebte Bitcoin einen deutlichen Kursanstieg, während die Tesla-Aktie weiterhin mit starken Schwankungen zu kämpfen hat.Bitcoin: Aufwärtstrend wird weiter fortgesetztDurch Musks im Januar getätigte Investition von 1,5 Milliarden US-Dollar in Bitcoin zu vermutlichen, jedoch nicht exakt bekannten Kursen zwischen 30.000 und 40.000 US-Dollar / BTC dürfte der E-Auto-Pionier laut Schätzungen des Wedbush-Analysten Daniel Ives zwischenzeitlich bereits einen Buchgewinn von über 1 Milliarde US-Dollar erzielt haben. Denn erst nach offiziellem Bekanntwerden der Milliardeninvestition am 08.02. durch eine Meldung an die US-Börsenaufsicht SEC schnellte der Bitcoin-Kurs weiter von etwa 39.000 auf über 46.000 US-Dollar nach oben.

