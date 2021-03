Die steigenden Zinsen wollen anscheinend nicht so schnell verschwinden, wie dies einige Marktteilnehmer hoffen. Heute ging es erst einmal nach oben. Die Rendite der 10-jährigen US-Treasury bewegt sich mit 1,47 % weiter in der Nähe der Dividendenrendite des S&P500. Die Unsicherheit diesbezüglich dürfte also trotz beruhigender Aussagen der Notenbanken auf beiden Seiten des Atlantiks weiter anhalten.Bei den Einzelwerten notieren die Corona-Impfstoffhersteller heute erneut schwächer. Curevac (NL0015436031) verliert aktuell 4,10 % auf 89,03 Dollar und hat damit heute die in den vergangenen Tagen mehrfach erwähnte Aufwärtstrendlinie unterschritten.Bei Moderna (US60770K1079) ist der Verlust sogar noch höher. Die Aktie verliert bis jetzt in New York 9 % auf 133,53 Dollar und hat dabei ebenfalls ihre seit Anfang November 2020 laufende Aufwärtstrendlinie unterschritten. Sollte die kleine Unterstützung oberhalb von 120 Dollar nicht halten, liegt ein Rutsch bis auf 100 Dollar durchaus im Bereich des Möglichen.

