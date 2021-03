Die Snap-Aktie bewegt sich seit Monaten in einem steilen Aufwärtstrend nach oben. Seit der AKTIONÄR-Empfehlung vor knapp einem Jahr hat sich der Wert nahezu verdoppelt. Zwar lässt der Titel seit Anfang dieser Woche Luft ab, doch eine neue Aussage des CEO Evan Spiegel könnte jetzt für neuen Aufschwung sorgen.Snap-CEO, Evan Spiegel, sagte am Mittwoch, dass das prognostizierte Umsatzwachstum von über 50 Prozent in den nächsten auch ohne zusätzliches Nutzer- oder Interaktionswachstum erreicht werden ...

