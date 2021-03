Gamestop (GME): neue Kursexplosion möglich, Short Float immer noch bei 30.40%! >>> Pullback im Pullback <<<

Neuer Hype um die US-Kette für Computerspiele trotz tiefroter Zahlen? Aktie von Gamestop (GME) könnte erneut explodieren. Jetzt einsteigen?

Symbol: GME ISIN: US36467W1099

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate

Rückblick: Die Gamestop-Aktie war auf Grund der wirtschaftlich desolaten Lage des Unternehmens ins Visier von Shortsellern geraten. Im Gegenzug hatten sich Kleinaktionäre in sozialen Medien zusammengefunden, um gemeinsam die extrem überverkaufte Situation zu ihren Gunsten zu drehen. Charttechnisch sehen wir einen Pullback im Pullback ziemich nahe am 20er-EMA. Im Halbjahresverlauf steht das Wertpapier bei einem irrwitzigen Plus von rund 2000 Prozent!.

Chart vom 03.03.2021 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 124.18 USD





Meine Expertenmeinung zu GME

Meinung: Die Einzelhandelskette für Computerspiele schreibt seit Jahren rote Zahlen und eine substanzielle Besserung der fundamentalen Kennzahlen ist auch nicht zu sehen.

Mögliches Setup: Die Trade-Ideee basiert auf der Idee, eine mögliche Welle im Rahmen eines Daytrades ein Weilchen mitreiten zu können. Da der Kurs jederzeit in sich zusammenfallen könnte, sollten wir diesen mit engen Stopps überwachen und den Trade mit Abstand zum Schlussgong an den US-Börsen schließen. Der Termin für die nächsten Quartalszahlen ist für den 25. März vorgesehen.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in GME.

Veröffentlichungsdatum: 03.03.2021

