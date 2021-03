DJ NACHBÖRSE/XDAX -0,4% auf 14.022 Pkt - Siemens Energy legen mit DAX-Aufnahme zu

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit einem deutlichen Kurssprung hat die Aktie von Siemens Energy auf die Aufnahme in den DAX reagiert. Dies teilte die Deutsche Börse am Abend mit. Sie ersetzen dort die Papiere von Beiersdorf, die künftig im MDAX notiert sein werden. In MDAX, SDAX und TecDAX gab es zudem zahlreiche weitere Veränderungen. Siemens Energy wurden bei Lang & Schwarz rund 10 Prozent höher getaxt. Die Beiersdorf-Aktie zeigte sich dagegen wenig verändert.

Kaum verändert zeigte sich auch die Uniper-Aktie. Das Unternehmen hat das Geschäftsjahr 2020 beim bereinigten Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) sowie beim bereinigten Nettoergebnis am oberen Ende der Unternehmensprognose beendet. Für das Geschäftsjahr 2020 will das Unternehmen zudem eine Dividende von 1,37 Euro je Aktie vorschlagen. Die detaillierten Zahlen wird Uniper am Donnerstagmorgen vorlegen.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 14.022 14.080 -0,4% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

