Seattle (ots/PRNewswire) - AGC Biologics, eine weltweit führende biopharmazeutische Auftragsentwicklungs- und Produktionsorganisation (CDMO), hat den Ausbau ihres Exzellenzzentrums für Zell- und Gentherapie in Mailand angekündigt, mit dem die Kapazitäten erhöht und die Fähigkeiten im Bereich der Suspension viraler Vektoren implementiert werden sollen.Mit dieser Erweiterung wird AGC Biologics das Zentrum um zwei Stockwerke erweitern und zusätzliche Geräte auf dem aktuellen Stockwerk installieren. Die Inbetriebnahme der neuen Anlagen ist für 2022 geplant."Ich freue mich sehr, dass wir unseren derzeitigen und zukünftigen Kunden im Bereich der Zell- und Gentherapie noch mehr von dem bieten können, was sie von unserem Standort in Mailand benötigen", erklärte der Chief Business Officer von AGC Biologics, Mark Womack. "Dies ist nur einer der wichtigen Schritte, die wir unternehmen, um mit den sich entwickelnden Anforderungen des Marktes Schritt zu halten.""Diese Investition ist Teil unseres weltweiten Expansionsplans für Zell- und Gentherapie in Europa, Asien und den USA", erklärte Patricio Massera, Chief Executive Officer von AGC Biologics. "Alle unsere Innovationen und Erweiterungen konzentrieren sich auf die Bedürfnisse unserer Partner und der Patienten, für die sie gemacht werden. Ich freue mich darauf, bald weitere Expansionspläne bekannt zu geben."Der Ausbau erfolgt weniger als ein Jahr nach der erfolgreichen Übernahme und Integration der ehemaligen MolMed S.p.A.-Anlagen durch AGC. Der Standort Mailand war die erste GMP-Einrichtung, die in Europa für die Ex-vivo-Herstellung von Gentherapieprodukten zugelassen wurde, und verfügt mit zwei Zell- und Gentherapieprodukten über eine einzigartige kommerzielle Herstellungserfahrung. AGC Biologics ist heute eine der wenigen CDMOs weltweit, die sowohl Plasmidproduktion als auch End-to-End-Zell- und Gentherapie-Dienstleistungen anbieten.Informationen zu AGC Biologics:AGC Biologics ist ein weltweit führendes biopharmazeutisches Auftragsentwicklungs- und -herstellungsunternehmen (CDMO) mit einem starken Engagement für den höchsten Servicestandard, da wir Seite an Seite mit unseren Kunden und Partnern arbeiten, bei jedem Schritt des Weges. Wir bieten erstklassige Entwicklung und Herstellung von therapeutischen Proteinen auf Säugetier- und mikrobieller Basis, Plasmid-DNA (pDNA), viralen Vektoren und gentechnisch veränderten Zellen. Unser weltweites Netzwerk erstreckt sich über die USA, Europa und Asien, mit cGMP-konformen Einrichtungen in Seattle, Washington; Boulder, Colorado; Kopenhagen, Dänemark; Heidelberg, Deutschland; Mailand, Italien; und Chiba, Japan und wir beschäftigen derzeit mehr als 1.600 Mitarbeiter weltweit. Unser Engagement für kontinuierliche Innovation fördert die technische Kreativität, um die komplexesten Herausforderungen unserer Kunden zu lösen, einschließlich der Spezialisierung auf Fast-Track-Projekte und seltene Krankheiten. AGC Biologics ist der Partner Ihres Vertrauens. Weitere Informationen finden Sie auf www.agcbio.com.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/624983/AGC_Biologics_logo_Logo.jpgPressekontakt:David Selfdself@agcbio.comOriginal-Content von: AGC Biologics, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/129825/4854294