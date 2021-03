Die Umweltverträglichkeitsprüfung wurde soeben auf dem Rajapalot Projekt gestartet was ein wichtiger Schritt in Richtung Produktionsentscheidung darstellt. Australien läuft ebenso rund und die Aktie ist unterbewertet.

Mawson Gold Limited ist ein in Kanada gelistetes Goldexplorationsunternehmen mit hochwertigen Goldvermögenswerten in den bergbaufreundlichen Tier-1-Jurisdiktionen Finnland und Australien. Es hat sich als führendes nordisch/arktisches Explorationsunternehmen etabliert, dessen Hauptaugenmerk auf das Vorzeige-Goldprojekt Rajapalot in Finnland gerichtet ist. Neben einer gesicherten Goldressource besitzt diese Liegenschaft zusätzlich noch ein wirtschaftliches Kobalt Vorkommen, welches dem Unternehmen nicht nur Geld in die Kasse spülen wird, sondern insbesondere den zukünftigen Genehmigungs-Prozess erleichtern kann, da die Regierung in Finnland extrem an Kobalt Vorkommen im Rahmen des Ausbaus der Elektromobilität interessiert ist. Zum 23. Februar konnte Mawson den Beginn von zwei wichtigen Planungsprozessen, die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) und die Landnutzungsplanung, für das zu 100 % unternehmenseigene Projekt Rajapalot in Finnland bekannt geben. Zweck des UVP-Verfahrens ist es, Informationen über die Umweltauswirkungen eines Projekts zu gewinnen, die Berücksichtigung von Umweltbelangen in Planungs- und Entscheidungsprozessen zu erleichtern und der Öffentlichkeit und anderen Interessengruppen die Möglichkeit zu geben, sich an diesen Prozessen zu beteiligen und sie zu beeinflussen. Die Einleitung von UVP und Flächennutzungsplanung ist ein Beweis für die langfristige, starke Unterstützung der lokalen Interessengruppen für eines der strategisch wichtigsten Gold-Kobalt-Projekte Finnlands. Während das Projekt somit von der Exploration zu fortgeschrittenen Studien übergeht, wird Mawson weiterhin mit der gleichen transparenten und offenen Art und Weise arbeiten, um die soziale Akzeptanz der lokalen Bevölkerung zu erhalten, damit dieses strategische Gold-Kobalt-Projekt zum zukünftigen Nutzen aller Beteiligten risikofrei wird.

Das zu 100 % im Besitz befindliche Explorationsprojekt Rompas-Rajapalot ist Mawsons Flaggschiff-Liegenschaft in Finnisch-Lappland und liegt einige Kilometer südlich des Polarkreises. Sowohl hochgradiges Gold als auch Kobalt wurden innerhalb eines Gebiets von über 10 Quadratkilometern entdeckt. Die aktuell nachgewiesene abgeleitete Mineralressource wurde auf 9,0 Millionen Tonnen mit 2,1 g/t Gold und 570 ppm Kobalt geschätzt, was 2,5 g/t Goldäquivalent für 600.000 Unzen Gold oder 716.000 Unzen Goldäquivalent entspricht.

Nach Abschluss des Winterbohrprogramms 2020 wurden bei Rajapalot insgesamt 63.424 Meter gebohrt, wobei die durchschnittliche Tiefe nun 136 Meter beträgt. Die durchschnittliche Bohrtiefe in der Wintersaison 2019-2020 betrug 390 Meter. Auch für die Zukunft bleibt das Wachstumspotenzial stark, da die aktualisierten Ressourcenbereiche weiterhin seitlich und neigungsabwärts offen sind. Zurzeit befinden sich vier Diamantbohrgeräte vor Ort, um das Bohrprogramm zur Ressourcenerweiterung 2021 abzuschließen. Insgesamt sind 20.000 Meter Diamantbohrungen geplant, die bis Mitte April 2021 abgeschlossen sein sollen. Das Programm zielt darauf ab, die aktuell abgeleitete Ressource von 716.000 Unzen Goldäquivalent erheblich zu erweitern. Dies soll erreicht werden durch Füllen und Erweitern hochgradiger Zonen innerhalb der aktuellen Ressourcengebiete und Erprobung und Bohrung mehrerer potenzieller oberflächennaher Ressourcengebiete, in denen oberflächennahe Erkundungsbohrungen eine hochgradige Mineralisierung identifizierten.

Mawson besitzt auch drei hochgradige, historische, epizonale Goldfelder mit einer Fläche von 470 Quadratkilometern in Victoria, Australien. Ende Januar 2020 gab man ein umfangreiches Abkommen mit dem Großgrundbesitzer Nagambie Resources Limited (NAG:ASX) bekannt. Darin enthalten ist unter anderem das exklusive Vorkaufsrecht am größten, zusammenhängenden Landpaket im australischen Bundesstaat Victoria und damit im wohl bekanntesten Goldgürtel der Welt. Erste unternehmenseigene Bohrungen auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Sunday Creek haben bereits stattgefunden. Letzte Untersuchungsergebnisse durchteuften zum Beispiel 7,0 Meter mit 6,0 g/t Gold auf 72,4 Metern, einschließlich 2,0 Meter mit 18,5 g/t Gold auf 73,9 Metern und 3,4 Meter mit 9,7 g/t Gold auf 97,9 Metern. Mawson hat nun zwölf Bohrlöcher mit einem laufenden und einem aufgegebenen Bohrloch für 1.955,4 Meter beim Goldprojekt Sunday Creek abgeschlossen. Die Ergebnisse von 10 der 12 abgeschlossenen Bohrungen wurden bereits veröffentlicht und die Bohrungen werden fortgesetzt. Mawson hat nun starke Goldergebnisse aus drei einzelnen schichtförmigen Aderstrukturen bei Sunday Creek erbohrt: Apollo, Central und nun Gladys. Alle Gebiete bleiben in der Tiefe offen und ein beträchtliches Streichpotenzial über 500 Meter zwischen und unterhalb der historischen Minen ist noch ungetestet. Außerdem besteht die Möglichkeit den 11 Kilometer langen historischen Minentrend ausführlicher zu testen. Wir sehen die Aktie eher bei 0,80-1 CAD in den nächsten 12-18 Monaten. Mawson ist auch im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger

CEO Swiss Resource Capital AG

Enthaltene Werte: XD0002747026,CA5777891006