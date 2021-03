Berlin (ots) - Die PMG Presse-Monitor erweitert ab sofort mit Audio-Transkripten von Podcasts das Medienpanel der größten tagesaktuellen Pressedatenbank im D-A-CH-Raum."Gemeinsam mit Axel Springer Syndication ermöglichen wir als einer der ersten Anbieter in Deutschland gezielte Text-Recherchen in Podcast-Inhalten," berichtet Natascha Thomas, stellvertretende Geschäftsführerin der PMG. "Unsere Kunden gewinnen bei der morgendlichen Medienbeobachtung und Pressespiegel-Recherche enorm Zeit, denn sie müssen keine kompletten Podcasts mehr anhören."Für das neue Angebot wandelt künstliche Intelligenz die Audio-Formate in hochwertige Text-Dateien um. Nutzer können diesen Content in der PMG Pressedatenbank wie herkömmliche Presseartikel nach ihren Themen und Schlagworten durchsuchen lassen.Inhaltlich gliedert die PMG die neuen Inhalte in verschiedene Themenbereiche wie beispielsweise Business oder Lifestyle.Podcasts auch für Pressespiegel immer wichtigerDer Trend zu digitalen Kanälen befeuert auch den Podcast-Boom nachhaltig. Im Vergleich zu klassischen Artikeln sind Podcasts vielseitiger einsetzbar. Sie bieten mehr Spielraum für das Setzen von Botschaften und Themen. Diese Vorzüge machen das Format für die Arbeit von Kommunikationsprofis in Unternehmen und Behörden umso wichtiger."Die Aufnahme transkribierter Podcasts in unser Medienset unterstreicht unseren Anspruch, zentraler One-Stop-Shop für Kommunikationsabteilungen zu sein. Hochwertige, journalistische Inhalte für digitale Medienauswertung und Pressespiegel gibt es bequem und rechtssicher aus einer Hand bei der PMG," betont Geschäftsführer Ingo Kästner.Über die PMG Presse-Monitor GmbHMit der größten tagesaktuellen Pressedatenbank im deutschsprachigen Raum ist die PMG Presse-Monitor GmbH ein führender Anbieter für die digitale Medienbeobachtung, Pressespiegel-Erstellung und Medienauswertung.Die PMG vermarktet Inhalte und Rechte von über 900 Zeitungs- und Zeitschriftenverlagen mit über 4.000 Print- und Online-Quellen. Davon sind rund 2.500 digital in der PMG Pressedatenbank verfügbar. Vom Standort Berlin aus versorgt das Unternehmen über 5.000 Kunden aus Unternehmen, Verbänden und öffentlichen Institutionen ebenso wie Medienbeobachtungsdienste und PR-Agenturen.Gegründet im Jahr 2001, ist die PMG ein Gemeinschaftsunternehmen deutscher Zeitungs- und Zeitschriftenverlage mit den Gesellschaftern Axel Springer, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Gruner + Jahr, Handelsblatt Media Group, Hubert Burda Media, Spiegel-Verlag, Süddeutsche Zeitung sowie dem Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger und dem Verband Deutscher Zeitschriftenverleger.Pressekontakt:Roger DormeierMarketing | Kommunikation | PRPMG Presse-Monitor GmbHTelefon: +49 30 28493 118E-Mail: roger.dormeier@presse-monitor.deFax: +49 30 28493 200Original-Content von: PMG Presse-Monitor GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32453/4854309