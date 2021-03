DÜSSELDORF (dpa-AFX) - 'Handelsblatt' zum Umgang mit der Coronakrise:

Ausgerechnet Amerika, auf dessen trostlose Pandemie-Statistiken wir so lange mitleidig geblickt haben, zeigt Europa nun, wie man eine Jahrhundertkrise in den Griff bekommt. Der Vorsprung, den die Europäer am Anfang der Pandemie noch hatten, ist längst verspielt. (...) Viel zu zögerlich hat die EU anfangs die Zusammenarbeit mit der Pharmaindustrie bei der riskanten Impfstoffentwicklung gesucht. Die Amerikaner, aber auch die Briten waren hier deutlich mutiger. Dieser Mut zahlt sich aus. Dass die Vakzine jetzt vor allem dort verfügbar sind, wo die Regierungen früh ins Risiko gingen, ist kein Zufall./yyzz/DP/stk