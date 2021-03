The following instruments on XETRA do have their last trading day on 04.03.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 04.03.2021ISIN NameIE0004234583 BNY MGF-S+P 500 DL AIE0004234476 BNY MGF-S+P 500 EO AUS459058EW98 WORLD BK 16/21XS1288335521 TOYOTA MOTOR CRED15/21MTNXS1377251423 TELEF.PARTICIP. 16/21 CVXS1376627441 DANSKE BK 16/21 MTNXS1376845860 NESTLE HLDGS 16/21 MTNXS1376390339 UTD OV. BK 16/21 MTNUS86562MAD20 SUMITOMO MITSUI F. 16/21US86562MAB63 SUMITOMO MITSUI F. 16/21US69349HAC16 PNM RESOURCES 18/21AU3CB0236263 CRED.SUI.(SYD) 2021 MTNXS0602546136 LITAUEN 11/21 REGSDE000NRW10C1 LAND NRW SCHATZ07R781XS1376681067 YAPI VE KREDI BK 16/26MTNUS126650DD99 CVS HEALTH 18/21 FLRUS126650DC17 CVS HEALTH 18/21