DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 4. März

=== *** 07:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Jahresergebnis (10:00 Jahres-PK per Videokonferenz), Frankfurt *** 07:00 DE/Merck KGaA, Jahresergebnis (10:00 virtuelle Jahres-PK; 14:00 Analysten-Telefonkonferenz), Darmstadt *** 07:00 DE/Vonovia SE, Jahresergebnis (07:30 Telefonkonferenz; 10:00 Online-Jahres-PK), Bochum *** 07:00 DE/Evonik Industries AG, Jahresergebnis (09:30 digitale BI-PK), Essen *** 07:00 DE/Knorr-Bremse AG, Jahresergebnis (09:00 virtuelle Jahres-PK), München *** 07:30 DE/Henkel AG & Co KGaA, Jahresergebnis (09:00 Analysten-Webcast; 11:00 Telefonkonferenz), Düsseldorf *** 07:30 DE/Uniper SE, Jahresergebnis (08:30 Telefonkonferenz für Analysten und Investoren; 10:30 BI-PK via Livestream), Düsseldorf *** 07:30 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis, Lübeck *** 07:30 DE/Prosiebensat1 Media SE, Jahresergebnis (11:30 virtuelle BI-PK), Unterföhring *** 07:30 DE/Gea Group AG, Jahresergebnis (10:00 Live-Webcast), Düsseldorf 07:35 DE/Deutsche Pfandbriefbank AG, ausführliches Jahresergebnis (10:00 virtuelle Jahres-PK), Garching 07:40 DE/GFT Technologies SE, Jahresergebnis, Stuttgart *** 08:00 DE/Schaeffler AG, ausführliches Jahresergebnis (11:00 digitale Jahres-PK), Herzogenaurach 08:30 DE/Helma Eigenheimbau AG, ausführliches Jahresergebnis, Lehrte 11:00 DE/Siemens Mobility, PG (virtuell) mit CEO Peter zum Geschäftsupdate *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Januar Eurozone PROGNOSE: -1,7% gg Vm zuvor: +2,0% gg Vm *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Januar Eurozone Arbeitslosenquote PROGNOSE: 8,3% zuvor: 8,3% 12:00 DE/Präsidenten der Leibniz-Wirtschaftsforschungsinstitute, Leibniz-Wirtschaftsgipfel (online) zum Thema: "Die ökonomischen Folgen der Pandemie" 13:00 DE/SAP SE, Geschäftsbericht 2020, Walldorf 14:00 DE/Internationale Kartellkonferenz (IKK), u.a. mit Reden (virtuell) von Bundeswirtschaftsminister Altmaier, EU-Wettbewerbskommissarin Vestager und Kartellamtschef Mundt *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 750.000 zuvor: 730.000 *** 14:30 US/Produktivität ex Agrar 4Q (2. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: -4,7% gg Vq 1. Veröff.: -4,8% gg Vq 3. Quartal: +5,1% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: +6,6% gg Vq 1. Veröff.: +6,8% gg Vq 3. Quartal: -7,0% gg Vq 15:30 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Grußwort (virtuell) beim Symposium zum 150jährigen Jubiläum der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) *** 16:00 US/Auftragseingang Industrie Januar PROGNOSE: +2,3% gg Vm zuvor: +1,1% gg Vm *** 18:05 US/Fed-Chairman Powell, Rede (via Livestream) beim Wall Street Journal Jobs Summit *** - AT/Opec und Nicht-Opec-Länder (Opec+), Ministertreffen (via Videokonferenz) ===

