Was folgt auf das DAX-Rekordhoch am Donnerstag? Der Arbeitsmarkt in den USA bremste die Kurse bereits deutlich ein. Kann sich der Index davon lösen? Wir blicken direkt auf die Vorbörse am Morgen. So lief der Rekordtag im DAX Direkt zur Eröffnung stand der DAX an der 14.130 und damit am "letzten Widerstand vor dem Allzeithoch" - wie ich gestern Morgen schrieb. So kam es direkt zu einem Anlauf der 14.169 und dem Überschreiten dieser Marke. Noch vor ...

Den vollständigen Artikel lesen ...